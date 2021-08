Calciomercato Milan – Cagliari e Samp in pressing su Pobega: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega piace a mezza Serie A. Rossoneri indecisi per ora se prestarlo o tenerlo in rosa

Daniele Triolo

Il Milan sta valutando cosa fare con Tommaso Pobega in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina. C'è mezza Serie A, infatti, in pressing sul centrocampista rossonero, classe 1999, che si è ben distinto nella passata stagione nella fila dello Spezia di Vincenzo Italiano.

Si parla, infatti, dell'interesse dell'Atalanta, che avrebbe voluto prendere Pobega a titolo definitivo dal Milan in questo calciomercato, oltre che quello di Sampdoria, Udinese, Torino e Cagliari. In particolare, sono il club di Massimo Ferrero e quello di Tommaso Giulini quelli maggiormente intenzionati ad irrobustire il centrocampo puntando su di lui.

Ieri pomeriggio Stefano Capozucca, direttore sportivo dei rossoblu, è stato a 'Casa Milan' per incontrare Paolo Maldini e Frederic Massara. Voleva approfondire la possibilità di avere in prestito Pobega per una stagione. Il Milan, per il momento, sta raccogliendo tutte le richieste sul suo centrocampista, senza dare 'vantaggi' a nessuna società.

Il Diavolo, infatti, non ha intenzione di mollare il giocatore (che comunque partirebbe esclusivamente a titolo temporaneo, per evitare nuovi casi Manuel Locatelli, Bryan Cristante o Matteo Pessina) finché non avrà messo le mani su un altro centrocampista. Uno, per esempio, come Tiémoué Bakayoko del Chelsea.

A Cagliari Pobega avrebbe la possibilità di giocare con continuità agli ordini del tecnico Leonardo Semplici: andrebbe a sostituire Marko Rog, che si è lesionato i legamenti. Ma anche a Genova, sponda Samp, l'allenatore Roberto D'Aversa potrebbe garantirgli il medesimo spazio sul terreno di gioco. Che fine farà, dunque, Pobega? Ancora qualche giorno per sciogliere l'intricata matassa ... Milan, interessante intervista a Brahim Díaz: leggi qui le sue dichiarazioni >>>