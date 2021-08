Calciomercato Milan – Florenzi, si chiude in settimana | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi si avvicina al club rossonero. Ecco le parole del giornalista Angelo Mangiante

Il Milan si sta avvicinando a grandi passi all'acquisto di Alessandro Florenzi. Non c'è ancora l'accordo definitivo tra il club rossonero e la Roma, ma la trattativa è ben avviata. Se arrivasse la fumata bianca Pioli avrà a disposizione un giocatore in grado di fare sia il terzino e sia l'altra destra. Inoltre Florenzi sarebbe utile per la compilazione delle liste UEFA, visto che stiamo parlando di un giocatore che è cresciuto nel vivaio di un club italiano.