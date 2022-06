Calciomercato Milan – Florenzi verso il riscatto dalla Roma: il punto

Alessandro Florenzi resterà al Milan in questo calciomercato estivo. E lo farà in via definitiva: Diavolo pronto a riscattarlo dai giallorossi

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha fatto il punto su Alessandro Florenzi. Il difensore italiano, classe 1991, è infatti giunto in rossonero la passata estate con la formula del prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro.

Secondo la 'rosea' Milan e Roma, club che detiene ancora, attualmente, il cartellino di Florenzi, si incontreranno per definire il riscatto del giocatore da parte della società di Via Aldo Rossi. Florenzi, infatti, nonostante due stop per operazioni al menisco, ha disputato una stagione molto positiva (30 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, con 2 gol in campionato), meritandosi la conferma anche per gli anni a venire.

Inoltre, la presenza di Florenzi nello spogliatoio del Milan ha avuto un ruolo non quantificabile, riconosciuto da mister Stefano Pioli e dai compagni di squadra, nella splendida cavalcata dei rossoneri verso il 19° Scudetto. I 4,5 milioni di euro che il Milan dovrà alla Roma potrebbero anche essere un po' scontati, alla fine. Ma ciò che conta è che il jolly con la maglia numero 25 del Diavolo resterà a Milanello. Milan, cambio strategia e tutto sul top player? Le ultime news di mercato >>>