Calciomercato Milan – Florenzi pronto a rifiutare tutte le altre offerte

Le ultime sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi vuole solo il club rossonero. E' pronto a rifiutare a tutte le offerte

La Gazzetta dello Sport si concentra sul calciomercato del Milan e sull'obiettivo Alessandro Florenzi. Non solo giovani per il Diavolo, ma anche esperienza, come quella del terzino. L'ex Psg non aggiungerebbe solo qualità tecniche, ma anche disponibilità, visto che può giocare sia come terzino destro e sia come esterno d’attacco sulla stessa fascia.