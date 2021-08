Calciomercato Milan – Florenzi, le cifre dell’operazione con la Roma

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi potrebbe presto vestire la maglia rossonera. Ecco quanto potrebbe costare

Il Milan è ad un passo dal concludere l'acquisto di Alessandro Florenzi in questa sessione di calciomercato . Ne ha parlato anche 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Un colpo un po' a sorpresa, visto che fino a ieri non ne era a conoscenza praticamente nessuno. Il club rossonero, ottenuta la disponibilità del calciatore capitolino, sta trattando con la Roma per definire il trasferimento del laterale destro campione d'Europa con l' Italia di Roberto Mancini a Milano.

La Roma avrebbe gradito una cessione a titolo definitivo di Florenzi al Milan in questo calciomercato estivo. La resistenza del Diavolo su questa formula, però, ha fatto sì che il club giallorosso aprisse alle condizioni proposte dalla società di Via Aldo Rossi. Che, nella fattispecie, è intenzionata a prelevare Florenzi in prestito con diritto di riscatto. Un diritto, però, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni (presenze di Florenzi in rossonero, qualificazione in Champions League).