Calciomercato Milan – Florenzi ha rotto con la Roma: vuole i rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi in rossonero può sbloccarsi quando tornerà il d.s. Tiago Pinto da Londra

Daniele Triolo

Alessandro Florenzi ha rotto con la Roma e vuole trasferirsi al Milan in questo calciomercato estivo. Come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola Florenzi (offerto anche all'Inter per sostituire Achraf Hakimi), ha messo il Milan davanti a tutti. Anche al Siviglia con cui era in trattativa prima dell'ingresso in scena del club di Via Aldo Rossi.

Il direttore sportivo andaluso Monchi, con un passato nella Capitale sponda giallorossa, lo aveva chiamato. Ma Florenzi, una volta saputo come il Milan stesse provando a prenderlo, ha dato mandato al suo agente, Alessandro Lucci, di portarlo alla corte di Stefano Pioli. Trovare l'accordo con il club meneghino non è stato un problema: guadagnerà 3,2 milioni di euro a stagione bonus inclusi.

Qualche difficoltà, ad onor del vero, ha commentato il quotidiano torinese, si sta registrando tra le due società. La trattativa di calciomercato tra Milan e Roma per il trasferimento di Florenzi a Milano è in piedi, ma il Diavolo, consapevole di come i giallorossi vogliano liberarsi dell'ex capitano, sta giocando un po' al ribasso. A partire dalla valutazione del suo cartellino. La Roma era partita da una richiesta di 9 milioni di euro per Florenzi, ovvero la cifra per il riscatto (poi saltato) che avrebbe versato il PSG.

Il Milan, al contrario, lo valuta 5 milioni di euro. Poi, forte dell'intesa già raggiunta con Florenzi, i rossoneri stanno provando a dettare le condizioni anche sulla formula dell'operazione. Frederic Massara, direttore sportivo del Milan ed ex giallorosso, ha subito detto di no alla richiesta del suo collega romanista, Tiago Pinto, di acquistarlo a titolo definitivo. Quindi, le parti hanno cominciato a lavorare sulla formula del prestito. Ma anche qui ci sono divergenze.

La Roma vorrebbe delle condizioni che renderebbero praticamente automatico l'obbligo di riscatto. Il Milan intende legarlo alla qualificazione in Champions League per la stagione 2022-2023. Il finale della storia, però, sembra essere già scritto, secondo 'Tuttosport': Florenzi andrà al Milan e i negoziati, con la mediazione del procuratore Lucci, sembrano destinati ad andare in porto in tempi rapidi.

Quando? Bisognerà attendere il rientro di Tiago Pinto da Londra (sta trattando l'acquisto di Tammy Abraham dal Chelsea per la Roma) e poi si definirà il tutto. Con soddisfazione da parte di Florenzi e del tecnico Pioli, che avrà un jolly abile a ricoprire tutta la fascia destra. Milan, ottimismo per l'arrivo di un campione da Pioli. Le ultime >>>