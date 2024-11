Calciomercato Milan – Florenzi, quale futuro? Ecco quando si deciderà

Alessandro Florenzi non è certo del proprio futuro al Milan: ecco quando le parti decideranno cosa fare in vista delle prossime stagioni

Uno dei calciatori il cui il futuro al Milan è molto incerto è senza ombra di dubbio Alessandro Florenzi. Tutta la sua esperienza in rossonero, infatti, si è basata su un'alternanza di periodi complicati a fasi molto positive. E i primi hanno sempre coinciso con gli infortuni, che quando lo hanno colpito lo hanno sempre tenuto fuori per parecchi mesi. Quando invece è stato bene ha dimostrato di essere anche un valore aggiunto per la squadra. Anche in questo momento, purtroppo, non è a disposizione per un brutto guaio fisico.