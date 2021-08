Calciomercato Milan – Florenzi, c’è un nodo da sciogliere: i dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi vuole vestire la maglia rossonera. Presto un summit decisivo con la Roma

Daniele Triolo

La trattativa di calciomercato tra Milan e Roma per il trasferimento di Alessandro Florenzi in rossonero trova ampio spazio su 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. I negoziati vivono, al momento, una fase di stallo. C'è distanza, infatti, sia fisica (il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, è a Londra per prendere Tammy Abraham dal Chelsea) sia economica tra le parti.

Milan e Roma, infatti, per ora hanno esigenze differenti e, pertanto, nessuno dei due club sembra volersi smuovere dalle proprie convinzioni. Il Milan, per Florenzi, vuole concludere un'operazione di calciomercato 'low cost'. La Roma, invece, vuole fare cassa. E, per la 'rosea', da qui alla fine della sessione estiva è improbabile che una delle due contendenti cambi strategia nella vicenda.

Ci sono però altri presupposti affinché l'operazione di calciomercato Florenzi-Milan resti in piedi: un'abile mediazione dell'agente del giocatore, Alessandro Lucci, potrà infatti consentire di arrivare ad un'intesa. Se ne riparlerà quando, per l'appunto, Tiago Pinto tornerà dall'Inghilterra. Il Milan ha proposto alla Roma di prendere Florenzi in prestito con diritto di riscatto, di modo da non impegnare i prossimi esercizi di bilancio.

I giallorossi, al contrario, essendosi visti rispedire indietro il terzino da Valencia e PSG ogni volta che hanno avallato tale formula, adesso puntano quanto meno al prestito con obbligo di riscatto. Subito o, almeno, che sia legato ad obiettivi facili da raggiungere. Un incontro a metà strada, quindi, è ancora possibile: lavorando sul tipo di condizioni necessarie affinché scatti il riscatto definitivo. E, soprattutto, a quali cifre fissarlo.