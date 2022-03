Calciomercato Milan – Si lavora per il riscatto di Florenzi: le ultime | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il Milan e Alessandro Florenzi per il riscatto

25 presenze, un gol e tante ottime prestazioni con il Milan , quest'anno, per Alessandro Florenzi . Arrivato in estate in prestito dalla Roma fresco campione d'Europa, l'ex PSG, dopo un inizio di stagione complicato a causa del problema al ginocchio, da dicembre è completamente un altro giocatore. 'Spizzi' ha conquistato tutto l'ambiente rossonero, Stefano Pioli compreso il quale gli ha dato fiducia soprattutto nei momenti di difficoltà dei rossoneri. Florenzi, che oggi compie 31 anni, potrebbe dunque essere riscattato dalla Roma.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, ci sarebbero dei colloqui tra Florenzi e il Milan. Il giocatore spinge per rimanere, con il Milan che ha la possibilità di riscattarlo per 4.5 milioni di euro. Previsto un incontro nelle prossime settimane per cercare di chiudere l'affare con un piccolo sconto sul prezzo, con il calciatore di proprietà della Roma che firmerebbe un contratto fino al 2025. Intanto per il Milan spunta un nome inaspettato a costo zero.