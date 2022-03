Calciomercato Milan – Florenzi, la conferma in rossonero è vicina

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi è sempre più vicino alla conferma. L'intenzione è quella di riscattarlo

Il Milan sul calciomercato pensa al riscatto di Alessandro Florenzi. Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il terzino, che domani compirà 31 anni, viene considerato un punto di riferimento nello spogliatoio. L'ex Roma, inoltre, può essere schierato in diverse zona di campo sia a destra e sia sinistra, dimostrando in più occasioni di essere un giocatore molto affidabile.