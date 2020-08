Calciomercato Milan – Florentino seguito da tempo da Maldini e Massara

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riporta la Gazzetta questa mattina, Paolo Maldini e Frederic Massara seguono da tempo Florentino Luis. Il centrocampista portoghese del Benfica è da tempo al centro di indiscrezioni di mercato che lo vedono accostato al Milan. Il classe 1999, coetaneo e connazionale di Leao, non ha un prezzo troppo basso, per questo motivo il suo arrivo dipenderà molto anche dalle eventuali cessioni, Paquetà su tutti. Secondo la Gazzetta il club rossonero sta pensando a Florentino per sostituire Lucas Biglia all’interno della rosa di Pioli.

