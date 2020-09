Calciomercato Milan – Florentino Luis vicino al Monaco: le ultime

FLORENTINO AL MONACO?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato dal quotidiano portoghese ‘A Bola’ e confermato da Sportitalia, il centrocampista portoghese del Benfica Florentino Luis sarebbe molto vicino al Monaco. Il centrocampista classe 1999 è da tempo accostato anche al Milan per rinforzare la mediana, ma come ha confessato Paolo Maldini alcuni giorni fa prima di Milan-Bologna, il centrocampo rossonero con l’arrivo di Tonali è ritenuto completo.

Dunque, Florentino Luis sembra essere destinato al Monaco, dove approderà in prestito oneroso (2 milioni), senza però alcun diritto di riscatto. Il Benfica crede nel calciatore, che ricordiamo ha una clausola rescissoria di 120 milioni, e non ha alcuna intenzione di privarsene definitivamente.

