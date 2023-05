Calciomercato Milan – Osservato Florentino Luis, ma occhio all’Arsenal

Il Milan , dopo il brutto infortunio subito da Bennacer, dovrà cercare rinforzi a centrocampo nella prossima sessione di calciomercato. Sono molti i nomi: da Kamada, passando per Loftus-Cheek. Il Diavolo, potrebbe anche guardare in Portogallo. Ci sarebbe un interesse per il centrocampista del Benfinca, Florentino Luis . Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, anche l'Arsenal su Florentino Luis

Secondo quanto riportato da O Jogo, l'Arsenal vorrebbe il centrocampista difensivo del Benfica, Florentino Luis. Il giocatore sarebbe osservato dai gunners, con Milan e Napoli alla finestra. Il club portoghese non cederà a una cifra più bassa della clausola rescissoria di 120 milioni di euro del giocatore. Una trattativa che per il Milan, quindi, potrebbe essere molto difficile. I rossoneri dovranno lavorare molto anche per il centrocampo, in vista della prossima sessione di calciomercato, alla ricerca dei giusti rinforzi per la prossima stagione.