Calciomercato Milan – Florentino, fatta con il Monaco: oggi la firma

Sfuma Florentino

Dopo l’acquisto di Sandro Tonali, il Milan sembra intenzionato a non fermarsi per migliorare il centrocampo. Oltre al solito Tiemoué Bakayoko, i rossoneri hanno spesso sondato la pista Florentino Luis, centrocampista portoghese del Benfica. Dopo un tentativo fallito nello scorso gennaio, è ritornato l’interesse anche in questa finestra di mercato. Nonostante ciò, però, Florentino è ormai sfumato. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il classe 1999 è di fatto un giocatore del Monaco: previste per oggi visite mediche e firma sul contratto.

