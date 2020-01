Calciomercato Milan – Florentino come Leao, ma il Benfica vuole 50 milioni

CALCIOMERCATO MILAN – La ‘Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, paragona l’interesse del Milan per Florentino con l’acquisto in estate di Rafael Leao. Il giocatore del Benfica, proprio come l’attaccante rossonero, è un classe 1999 portoghese. Per quanto riguarda Rafael Leao, sembra che l’esborso economico estivo abbia dato i suoi frutti, o perlomeno abbia iniziato a darli. Florentino è però un giocatore totalmente diverso dall’ex Lille: gioca a centrocampo ed è molto abile sia nel recupero palla che nell’impostazione de gioco.

Le trattative si somigliano perché anche Florentino ha dimostrato di avere grandi qualità: lo scorso hanno ha giocato 11 volte in una squadra che puntava in alto e che alla fine è riuscita a vincere il campionato portoghese. In questa stagione il giovane talento era stato promosso titolare dall’allenatore Bruno Lage, prima che qualcosa andasse storto. Da punto di riferimento, Florentino è stato messo da parte, finendo addirittura fuori dalla lista dei convocati.

Così come il Lille, anche il Benfica è una bottega piuttosto cara. Il Milan, per assicurarsi le prestazioni di Rafael Leao, ha dovuto versare 35 milioni nelle casse dei francesi, mentre il club lusitano chiede anche di più: la valutazione attuale si aggira sui 50 milioni di euro. Il Milan, che vorrebbe portare fin da subito Florentino in Italia, ha avanzato una proposta più guardinga che prevede un acquisto iniziale in prestito, con opzione d’acquisto da esercitare in un secondo momento. Ma c’è una situazione che potrebbe far pendere la bilancia a favore dei rossoneri: il Benfica ha appena acquistato Julian Weigl dal Borussia Dortmund, ragion per cui l’utilizzo di Florentino sembra sempre meno probabile. Tutto questo potrebbe contribuire ad una svalutazione del giocatore, che di conseguenza potrebbe essere venduto a cifre molto più basse da quella attuale.

Attenzione, dunque, ai prossimi giorni perché il Milan ha intenzione di ripetere l’affare Rafael Leao proprio con Florentino, ritenuto uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Intanto il Milan deve affrettarsi a risolvere la questione Gianluigi Donnarumma, continua a leggere >>>

