Calciomercato Milan – Fissato un incontro con l’agente di Laxalt | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. La prossima settimana, la dirigenza rossonera incontrerà i dirigenti di Diego Laxalt

Dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito al Celtic, Diego Laxalt farà ritorno al Milan. In realtà si tratta di una breve sosta, in quanto l'uruguayano non rientra nei piani del club rossonero. Proprio per questo motivo, la dirigenza di via Aldo Rossi è al lavoro per trovare una sistemazione al laterale classe '93. Stando a quanto riportato da 'calciomercato.com', Maldini e Massara incontreranno l'agente dell'ex Genoa lunedì prossimo. Tra le squadre interessate a Laxalt, ad oggi, risultano Besiktas e Dinamo Mosca.