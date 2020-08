ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan ha fissato il prezzo di Davide Calabria, in uscita in vista del possibile arrivo di un nuovo terzino destro. Il prezzo del classe 1996 sarebbe di 12 milioni, che rappresenterebbe una plusvalenza pura per il club di via Aldo Rossi. L’indiziato principale ad arrivare al suo posto sembra essere Serge Aurier del Tottenham.

LEAO CORRE VELOCE! L’INFORTUNIO E’ ALLE SPALLE>>>