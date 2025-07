Calciomercato Milan, fissata la data delle visite di Colombo con il Genoa

Calciomercato Milan: visite mediche per Lorenzo Colombo al Genoa, operazione vicina. Prestito con diritto di riscatto da 10 milioni

Secondo quanto riferisce l'ANSA, è ai dettagli l’operazione che porterà Lorenzo Colombo al Genoa . L’attaccante classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Milan, nelle scorse stagioni ha giocato in prestito con diverse maglie, tra cui Lecce, Monza e, più recentemente, Empoli. Ora è pronto a trasferirsi al Genoa di Patrick Vieira con la formula del prestito con obbligo di riscatto . Le visite mediche , salvo imprevisti, sono fissate per lunedì 28 luglio .

Dunque, il giovane attaccante italiano è pronto a lasciare il ritiro dei rossoneri per far ritorno in Italia, a Genova. La formula dell’affare prevede un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo, fissato a 10 milioni di euro. Le condizioni che farebbero scattare l’obbligo di riscatto sono legate alle presenze e ai gol dell’attaccante, e soprattutto alla salvezza del Genoa. Obiettivi, a quanto pare, abbastanza semplici, che garantirebbero al Milan una plusvalenza totale di 10 milioni di euro.