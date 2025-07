Camarda al Lecce: visite mediche fissate, poi il classe 2008 diventerà ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso, in prestito dal Milan

C'è la data ufficiale per le visite mediche di Francesco Camarda al Lecce . Lo ha comunicato il club salentino sui propri canali social ufficiali.

Il classe '08 è atteso a Lecce , lunedì 7 luglio per svolgere tutti gli esami di rito. Successivamente, il giocatore si aggregherà alla squadra salentina per almeno un anno: i due club hanno infatti concordato un prestito con diritto di riscatto (3 milioni di euro) e contro-riscatto (4 milioni di euro) in favore dei rossoneri.