Calciomercato Milan – Caccia alla punta: proposto Firmino ai rossoneri

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Roberto Firmino , accostato da recenti 'rumors' di calciomercato al Milan , come possibile rinforzo in attacco per la formazione di Stefano Pioli nella stagione 2023-2024 .

Il primo obiettivo dei dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara (qualora dovessero essere confermati anche per l'anno venturo, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 ), sarà, infatti, quello di prendere un attaccante da 15-20 reti stagionali. Figura che, al Milan, manca e della quale ha bisogno.

Ieri il Liverpool ha annunciato ufficialmente che quattro calciatori in scadenza, ovvero Alex Oxlade-Chamberlain , James Milner , Naby Keïta e lo stesso Firmino non rinnoveranno e che, pertanto, dal prossimo 30 giugno saranno liberi sul mercato. Sull'attaccante brasiliano, classe 1991 , ci sono diversi club ed è stato proposto ai rossoneri tramite intermediari.

Segna molto in rapporto ai minuti giocati

Firmino, dunque, arriverebbe a costo zero al Milan, a 31 anni e con molta voglia di rivincita personale dopo gli ultimi mesi in Inghilterra, dove è diventato una semplice alternativa ai titolari. Finora, in stagione, ha segnato 11 reti e fornito 5 assist in 33 gare disputate con i 'Reds', giocando, però, appena la media di 49' per partita. Milan sul bomber che divide i tifosi >>>