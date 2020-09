Calciomercato Milan – Fiorentina, Pezzella non rinnova. I rossoneri…

Opzione Pezzella per il Milan

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nelle ultime ore il Milan si è mostrato attivissimo sul mercato. Dopo l’acquisto di Jens Petter Hauge, la dirigenza non ha intenzione di fermarsi qui. La necessità di acquistare un difensore centrale sembra molto chiara, per questo motivo i rossoneri si stanno guardano intorno alla ricerca del profilo giusto. Secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’, il Milan non dimentica German Pezzella, capitano della Fiorentina. Tra l’argentino e la Viola, nonostante il contratto in scadenza nel 2022, non c’è nessuna trattativa per il rinnovo. Ecco perché il Diavolo osserva il giocatore, a maggior ragione in questo momento, dopo la cessione di Lucas Paqueta al Lione che porterà denaro fresco nelle casse.

