Calciomercato Milan – Dalot piace: ecco cosa serve per il suo acquisto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Luca Marchetti, esperto di mercato, ha parlato su ‘Sky Sport’ dei movimenti del Milan in difesa. Diogo Dalot è il nome nuovo, ecco come potrebbe arrivare: “Al Milan piace molto Diogo Dalot che è in uscita dal Manchester United. È un terzino destro, quindi per farlo arrivare bisognerebbe fargli spazio ma né Andrea Conti né Davide Calabria sembrano essere in uscita. Al Milan però questo giocatore piace molto, è una possibilità perché ora il Manchester United lo cede in prestito con obbligo. È anche possibile che il Milan metta una fiches su Diogo Dalot per poi andare a prendere il difensore centrale in prestito. Non possiamo escludere questo tipo di soluzioni ad una settimana dal termine del mercato. Il Milan ha le mani in pasta su più tavoli”.

