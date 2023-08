Calciomercato Milan – Scatto della Fiorentina per Beltran: le ultime

Nelle ultime ore ci sarebbe stato uno scatto della Fiorentina per Lucas Beltran, attaccante accostato anche al Milan

Uno dei giovani profili accostati al Milan per quanto riguarda il reparto d'attacco è stato Lucas Beltran. Il centravanti del River Plate sarebbe gradito dalla società e dal tecnico Stefano Pioli, nonostante una trattativa vera e propria non sembra esserci mai stata. E, per questo motivo, altre società ne hanno approfittato.