Yacine Adlie il Milan si separeranno in questa sessione estiva di calciomercato e al momento ci sarebbero due pretendenti in corsa per averlo. Il centrocampista francese nel corso della passata stagione ha trovato spazio alla Fiorentina ma, nonostante l'arrivo in panchina di Stefano Pioli, con cui aveva già lavorato, non è stato riscattato. Anche lo stesso Massimiliano Allegri, nuovo allenatore rossonero, non lo vede al centro del progetto, sebbene abbia dimostrato a più riprese di essere un ottimo uomo spogliatoio, e lo ha lasciato a casa dalla tournée in Asia e Australia.