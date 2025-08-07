Calciomercato Milan, finalmente Jashari! Oggi il suo primo allenamento

Stamattina Jashari sarà a Milanello per i test e per svolgere, poi, il primo allenamento con i suoi nuovi compagni, agli ordini dell'allenatore Massimiliano Allegri. Tra oggi e domani il tecnico livornese deciderà se portarlo con il gruppo a Dublino e Londra per le due amichevoli di lusso contro Leeds United e Chelsea, in programma sabato 9 e domenica 10 agosto, sempre alle 16:00 ora italiana.

"Indossare questa maglia era il sogno che avevo da bambino" — Ai canali del club, ha ricordato la 'rosea', Jashari ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore rossonero: «Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di incontrare i tifosi a 'San Siro'. Quando ho scelto il Milan, ho dato subito la mia parola. Indossare questa maglia era il sogno che avevo da bambino e adesso è diventato realtà per me e per la mia famiglia. Il mio idolo? Andrea Pirlo».

Attraverso i suoi social, invece, ha salutato alla sua ex squadra: «Al Bruges dico grazie. E grazie ai tifosi, ai compagni, alla dirigenza, a questa meravigliosa città e a ogni singola persona che mi ha dato la forza di rendere al meglio. Oggi vado via con gratitudine. È tempo per un altro step nella mia carriera».