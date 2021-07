Calciomercato Milan – Finalmente Brahim Díaz: arriva tra oggi e domani

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz nuovamente rossonero, ci siamo. Trovata l'intesa con il Real Madrid per il ritorno

Daniele Triolo

Non solo Olivier Giroud. Il Milan ha chiuso un altro colpo di calciomercato, ovvero il ritorno di Brahim Díaz dal Real Madrid. Ne parlano tutti i quotidiani sportivi oggi in edicola. Seppur con versioni discordanti per quanto concerne la formula del nuovo approdo del fantasista andaluso nella Serie A italiana.

Milan e Real Madrid avevano trovato un accordo già giorni fa, sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto del cartellino di Brahim Díaz in favore dei rossoneri per un totale di 22 milioni di euro. Il Real Madrid si era riservato il diritto di contro-riscatto sul nativo di Málaga, esercitabile entro il 30 giugno 2022, per 27 milioni di euro.

Poi, però, le due società hanno ragionato su formule alternative. Il Milan, in particolare, ha pensato di poter usufruire del Decreto Crescita sullo stipendio di Brahim Díaz. Per far sì che ciò accadesse, però, i club hanno dovuto allungare il prestito del giocatore alla società di Via Aldo Rossi, portandolo a 24 mesi.

Dunque Brahim Díaz si trasferirà dal Real Madrid al Milan in questo calciomercato estivo in prestito biennale, fino al 30 giugno 2023. C'è chi sostiene, come il 'Corriere della Sera', che il prestito sia secco e soltanto annuale; c'è chi sostiene, come il 'Corriere dello Sport', che il prestito sia secco ma biennale.

E poi c'è chi sostiene, come 'La Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport', che siano state mantenuti inalterati diritto di riscatto in favore del Milan a 22 milioni di euro e contro-riscatto in favore del Real Madrid a 27. Portando, però, il tutto al 2023 anziché limitarsi al 2022. Come sempre, sarà il comunicato ufficiale del Milan a fare chiarezza in tal senso.

Brahim Díaz, ad ogni modo, è atteso a Milano tra oggi e domani. In questi giorni si è allenato bene, a Valdebebas, agli ordini di Carlo Ancelotti. Sembra (almeno questo dicono in Spagna) che possa prendere lui la maglia numero 10 portata da Hakan Calhanoglu nelle ultime quattro stagioni.