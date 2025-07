Calciomercato, Milan fiducioso per Jashari: ecco perché

Il Milan, però, fa trapelare che, qualora la trattativa per Jashari non dovesse andare in porto, virerebbe con decisione su Javi Guerra del Valencia. Il club rossonero sarebbe pronto a chiudere rapidamente per il centrocampista spagnolo. Il quale rappresenterebbe un investimento più contenuto rispetto allo svizzero: si parla infatti di una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.