Calciomercato Milan – Fiducia in Hauge: un anno via per maturare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge trova poco spazio con Stefano Pioli. Si profila una cessione in prestito secco

Daniele Triolo

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Jens Petter Hauge, classe 1999, attaccante norvegese che il Milan, l'estate scorsa, prelevò dal Bodø/Glimt per circa 4 milioni di euro. Il suo futuro potrebbe essere lontano a Milano, ma non dal Diavolo.

Hauge, infatti, vuole crescere. E, per farlo, ha bisogno di giocare con maggiore continuità. Ma il tecnico Stefano Pioli non sembra calcolarlo moltissimo nelle proprie rotazioni. A questo proposito, nei giorni scorsi, il suo agente, Atta Aneke, ha incontrato il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara.

Questi ha ribadito all'agente di Hauge la totale fiducia del club meneghino nel ragazzo. L'intenzione, dalle parti di 'Casa Milan', non è quella di perdere il talentino scandinavo, bensì di farlo maturare. Si profila, dunque, per Hauge una cessione in prestito secco nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Imporsi con la maglia del Milan, finora, non è stato facile. Nonostante, va detto, i numeri di Hauge con i rossoneri siano davvero buoni. Ha segnato, infatti, 2 gol in appena 519' disputati in Serie A, spalmati nell'arco di 18 presenze. Meglio ha fatto in Europa League, con 3 gol ed un assist in 5 gare.