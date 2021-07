Calciomercato Milan – Ferrero: “Damsgaard va via solo ad una condizione”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato del futuro di Mikkel Damsgaard

Mikkel Damsgaard è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan per il ruolo di trequartista. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato del suo calciatore in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Mi aspettavo che Mikkel fosse così forte. Da noi è arrivato grazie a Pecini, ma il giocatore non è in vendita, a meno che non arrivi un’offerta che possa emozionarci. Certo qualcosa in uscita bisognerà fare, ma non svenderò nessuno, sia chiaro".