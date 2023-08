Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Fenerbahçe 10 milioni per Krunic”

Continuano le voci dalla Turchia per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Il Fenerbahçe non avrebbe ancora mollato la presa per Krunic

Il Milan lavora ancora sul calciomercato . I rossoneri potrebbero pensare alle cessioni. Non solo giocatori fuori dal progetto. Il Diavolo potrebbe anche cedere dei giocatori importanti per Pioli. Questo è il caso di Krunic , giocatore nelle mire del Fenerbahçe . Sul centrocampista rossonere sono tantissime le voci di mercato e di un suo possibile addio al Milan . Ecco le ultime direttamente dalla Turchia.

Calciomercato Milan, il Fenerbahçe va oltre i 10 milioni per Krunic

Come riportato da Ajansspor il club turco avrebbe offerto 10 milioni più uno di bonus per il centrocampista bosniaco. Ci sarebbe un contatto diretto tra il presidente del Fenerbahçe Ali Koç e la dirigenza rossonera per trovare un accordo. In caso di cessione, il Milan dovrebbe trovare un sostituto per il centrocampista in questi pochi giorni di calciomercato restanti.