Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Fenerbahce in pressing per Krunic”

Dalla Turchia riferiscono come il Fenerbahce abbia alzato il pressing per arrivare ad acquisire Rade Krunic, centrocampista del Milan

Nonostante sia tenuto in grande considerazione dal tecnico del Milan Stefano Pioli per la sua grande duttilità, Rade Krunic potrebbe lasciare il Diavolo nel corso di questa sessione di calciomercato. Sulle sue tracce si è infatti messo il Fenerbahce. Sebbene le offerte presentate al club rossonero non siano state ritenute all'altezza.