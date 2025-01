Yağız Sabuncuoğlu, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato del probabile colpo in difesa del Fenerbahçe. E non è Pavlovic

Pavlovic potrebbe partire a gennaio? Di ieri le voci sul pressing del Fenerbahçe: secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, il Milan non vorrebbe privarsene in questa sessione di calciomercato nonostante l'offerta importante dei turchi: 18 milioni di euro. Il difensore rossonero dovrebbe comunque restare con Sergio Conceicao, visto che in rosa il Milan ha tre centrali sani: Gabbia, Tomori e Pavlovic, con Thiaw che si è infortunato contro il Como. Il club di Mourinho avrebbe virato su un altro profilo per la difesa. Ecco di chi si tratta.