Calciomercato Milan – Offerta del Fenerbahce al Bologna per Dominguez

Non solo Yunus Musah . Il Milan , infatti, oltre al centrocampista statunitense, avrebbe intenzione di acquisire un altro centrocampista e tra i profili valutati ci sarebbe anche quello di Nico Dominguez . L'argentino, nelle ultime stagioni in rossoblù, è cresciuto sempre di più fino ad attirare su di sé le attenzioni dei grandi club.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo 'Twitter', il Fenerbahce sarebbe in trattativa con il Bologna per Nico Dominguez. Il club turco avrebbe presentato una prima offerta di 10 milioni di euro, sebbene i rossoblù ne chiedano 12 più il 20/30% sulla futura rivendita. All'argentino proposto un contratto da 2,7 milioni di euro all'anno.