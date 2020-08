Calciomercato Milan – Fatta per Rodríguez al Torino: cifre e dettagli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, finalmente Milan e Torino hanno trovato l’accordo economico per il trasferimento di Ricardo Rodríguez, classe 1992, alla corte del nuovo tecnico granata, Marco Giampaolo, che tanto ha spinto per poter tornare a lavorare con il terzino sinistro svizzero dopo averlo allenato, in rossonero, da luglio ad ottobre 2019.

L’incontro di ieri a ‘Casa Milan‘, al quale hanno partecipato Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo dei rossoneri, ha consentito al D.S. granata, Davide Vagnati, di chiudere, in sostanza, l’operazione grazie alla mediazione, fondamentale, di Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodríguez: il Torino acquisterà l’ex Wolfsburg per 3 milioni di euro, senza ulteriori bonus nell’operazione.

Ricardo Rodríguez firmerà con il Torino un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2024, per un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Oggi o domani arriverà l'ufficialità dell'operazione di mercato tra le due società. Il laterale mancino elvetico sarà presente, pertanto, al raduno del Toro, previsto al 'Filadelfia' per il prossimo 19 agosto, in vista dell'inizio della preparazione per la stagione 2020-2021.