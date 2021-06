Calciomercato Milan – Fase di stallo per Tonali: le ultime

Momento di stallo sul fronte Tonali per il Milan, che vuole riscattarlo nel prossimo calciomercato. Ecco tutte le ultime.

I termini sono ufficialmente scaduti, quindi il riscatto di Sandro Tonali in questo calciomercato da parte del Milan dovrà essere necessariamente ridiscusso. Entro fine mese c'è comunque la volontà sia dei rossoneri che del Brescia di raggiungere un accordo. Il Milan ha infatti già pagato ben 10 milioni per il prestito annuale del giocatore e sta discutendo con le Rondinelle per trovare una soluzione diversa dai 25 milioni di riscatto previsti (compresi i bonus) e 10% della futura rivendita in caso venga ceduto oltre i 30 milioni.

Al momento, però, questa soluzione diversa non è stata ancora trovata. Secondo Tuttosport, è un momento di stallo. Comunque non dovrebbero esserci grossi problemi per la buona riuscita dell'operazione: tutte le parti in causa spingano affinché Tonali, classe 2000, giochi ancora nel Milan il prossimo anno. I rossoneri vogliono abbassare la parte cash, anche inserendo il cartellino di Giacomo Olzer. Al momento non basta...