Calciomercato Milan – Fase di stallo per il riscatto di Tonali | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Trattativa in stand-by tra i rossoneri e il Brescia per il trasferimento di Tonali a Milanello

Milan e Brescia non hanno ancora trovato l'accordo definitivo per il passaggio a titolo definitivo in rossonero di Sandro Tonali. Stando a quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', la trattativa è in fase di stallo in quanto entrambe le parti stanno facendo delle riflessioni a riguardo. Probabilmente le due società si incontreranno la settimana prossima per definire il trasferimento a Milanello del giovane centrocampista. La volontà del giocatore è nota a tutti: vuole il Milan. Intanto il Milan pensa a rinforzare l'organico: ecco le ultime news di mercato.