Calciomercato Milan – Faivre pista raffreddata: le ultime / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. Romain Faivre in rossonero a gennaio? La pista sembra essersi raffreddata. Il punto

Nei giorni scorso aveva scosso il calciomercato nonostante manchi ancora più di un mese e mezzo alla sessione di gennaio. Romain Faivre, con un'intervista rilasciata ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', non aveva usato mezzi termini sulla sua volontà di vestire la maglia del Milan. Qualche ora dopo, noi di PianetaMilan.it, vi avevamo però smentito il ritorno di fiamma per il trequartista del Brest. Un dato di fatto confermato anche da 'Tuttosport', che scrive di quotazioni in calo per il giocatore in rossonero: la pista, infatti, si sarebbe raffreddata.