Calciomercato Milan – Faivre sempre più vicino al Lione: le ultime / News

Romain Faivre, ormai ex obiettivo di calciomercato del Milan, è sempre più vicino al Lione. Ecco la distanza tra domanda e offerta

Romain Faivre è stato ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan la scorsa estate. Il francese, successivamente, ha spesso strizzato l'occhio ai rossoneri con diverse interviste in cui esternava il suo rammarico per il mancato passaggio in Italia. Qualche mese dopo il suo futuro potrebbe coincidere con la permanenza in Francia, ma con una maglia diversa. Stando a quanto riferisce 'L'Equipe' il classe 1998 sarebbe ad un passo dal Lione. Resta solo da trovare l'intesa tra le due società: la richiesta è di 20 milioni, l'offerta è di 15. Si potrebbe trovare un punto di incontro a metà strada e chiudere l'affare nelle prossime ore. Le Top News di oggi sul Milan: Daniel Maldini può partire, Dejan Kulusesvki sempre più difficile