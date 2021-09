Calciomercato Milan – Faivre, i rossoneri continuano a pensarci

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero continua a pensare a Faivre del Brest. Possibile affondo a gennaio

Il Milan sul calciomercato continua a pensare Romain Faivre. Come viene riportato da Tuttosport, il club rossonero in estate è stato molto vicino al classe 1998, ma alla fine il Brest ha deciso di tenerlo. Il quotidiano Tuttosport non esclude però un ritorno di fiamma, magari già a gennaio.