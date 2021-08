Calciomercato Milan – Faivre, Brest rassegnato: il francese vuole il Diavolo

Le ultime sul calciomercato del Milan. La volontà di Romain Faivre è chiara: il giocatore rifiuta di partire con il Brest per la gara di campionato

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla dell'obiettivo numero uno per la trequarti del Milan: Romain Faivre, sottolineando come al Diavolo le boutique francesi piacciano particolarmente. Il class 1998 è in grado di giocare anche come esterno d'attacco: una duttilità che sembra aver definitivamente convinto Paolo Maldini e Frederic Massara. Negli ultimi giorni il club chiuderà con chi si dimostrerà più disponibile. Il Brest chiede 15 milioni di euro per liberare il suo gioiello, sempre titolare finora in Ligue 1 con 2 assist forniti ai compagni in 3 partite.