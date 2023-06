Calciomercato Milan – Thuram, la sua alternativa e un nome per la difesa

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 18 giugno 2023. Tengono banco, naturalmente, trattative e indiscrezioni di mercato che, in questo periodo dell'anno, la fanno da padrone! Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, a 'Casa Milan', stanno alzando i giri del motore: ora c'è bisogno di piazzare colpi - in entrata e in uscita - a ripetizione! Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.