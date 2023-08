Calciomercato Milan – Difensore: rossoneri al tavolo per Estève

Il Milan ha intenzione di completare la difesa, in questo calciomercato estivo, con un centrale in più e Maxime Estève, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è il profilo che i dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno già individuato. Con Estève, che il Milan punta ma per il quale ancora non è iniziata una vera e propria trattativa, il Diavolo ha intenzione di blindare il proprio futuro.