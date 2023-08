Calciomercato Milan – Difensore, è tornato in auge il nome di Estève

Maxime Estève, vecchio obiettivo di calciomercato del Milan, torna un nome caldo per rinforzare la difesa dopo la partenza di Matteo Gabbia

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come i rossoneri, dopo la cessione in prestito di Matteo Gabbia al Villarreal, vogliano fare un acquisto nel reparto arretrato. E un nome che, da tempo, è sul taccuino tanto del responsabile scout Geoffrey Moncada quanto del direttore sportivo Antonio D'Ottavio è quello di Maxime Estève.