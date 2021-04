Calciomercato Milan – Esterno destro: l’obiettivo è Ikone del Lille | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo Tuttosport, il primo obiettivo come esterno offensivo destro è Jonathan Ikone del Lille

Tuttosport fornisce alcuni aggiornamenti sul calciomercato del Milan. Uno degli obiettivi di Maldini e Massara per la prossima estate sarà quello di acquistare un esterno offensivo che giochi a destra, visto che Samu Castillejo potrebbe essere ceduto. L'obiettivo numero uno è Jonathan Ikone del Lille, ma è anche quello che costa di più. Nel mirino ci sono anche Josip Ilicic dell'Atalanta e Florian Thauvin del Marsiglia, ma in questo momento queste due ipotesi sembrano essersi un po' raffreddate. Intanto il Milan pensa a Insigne. Ecco come stanno le cose.