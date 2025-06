Quello che si sta verificando al Milan ha tutti i contorni di un esodo e, secondo le ultime indiscrezioni, anche Christian Pulisic avrebbe riferito al suo agente di volersene andare. Negli ultimi giorni, in questo senso, sono arrivate le mosse di Tijjani Reijnders e Mike Maignan . Il primo ha acconsentito al trasferimento al Manchester City, che ancora non si è concretizzato. Il secondo, invece, avrebbe fatto sapere al suo entourage di voler rifiutate il rinnovo di contratto e di lasciare il club. Le ultime informazioni in merito le ha fornite il collega Alessandro Schiavone , corrispondente del 'The Sun'.

Mercato Milan, esodo totale: anche Pulisic vuole andarsene e l'agente ...

Secondo quanto riferito anche Christian Pulisic non vedrebbe l'ora di lasciare il Milan. L'americano vorrebbe tornare in Premier League, possibilmente al Tottenham o all'Arsenal. Non solo, perché avrebbe incaricato il suo agente di trovargli una nuova destinazione. Seguiranno aggiornamenti, come riportato dal collega.