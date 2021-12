Calciomercato Milan – Escluso per ora il ritorno di Caldara a gennaio

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mattia Caldara non farà ritorno in rossonero per rimpiazzare l'infortunato Simon Kjaer

Daniele Triolo

Il Milan ha perso Simon Kjaer, operato ai legamenti del ginocchio sinistro, per tutta la stagione. Dunque, nel calciomercato invernale, è molto probabile che il club rossonero faccia un acquisto in quel settore del campo, ovvero per il centro della propria difesa.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola è da escludere, al momento, l'ipotesi che vorrebbe Mattia Caldara di ritorno al Milan (si trova attualmente al Venezia con la formula del prestito con diritto di riscatto a giugno). Il club rossonero, infatti, preferisce che giochi con continuità in Laguna, dove sta ritrovando brillantezza.