Milan, stagione finita per Kjaer: rientrerà soltanto in estate

Simon Kjaer, difensore del Milan, operato al ginocchio per la rottura del crociato anteriore e per la reinserzione del collaterale mediale

Daniele Triolo

Stagione finita per Simon Kjaer, classe 1989, difensore centrale danese del Milan. Il quale, adesso, punta a tornare in piena forma per l'inizio della stagione 2022-2023. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Kjaer, infatti, si era infortunato mercoledì sera a 'Marassi' in occasione di Genoa-Milan 0-3 e nella giornata di ieri è stato operato al ginocchio sinistro.

L'intervento, eseguito presso la clinica 'La Madonnina' di Milano dal professor Roberto Pozzoni, con l'ausilio dell'equipe del 'Centro Traumatologico dello Sport' ed alla presenza del responsabile sanitario del Milan, il dottor Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. L'operazione consisteva nella ricostruzione del legamento crociato anteriore e nella reinserzione del collaterale mediale.

Tempi di recupero previsti per Kjaer stimabili in sei mesi. Ciò vuol dire che l'attuale annata, per il numero 24, è finita proprio in occasione della sfortunata trasferta di Genova. E che il tecnico Stefano Pioli lo riavrà a disposizione per il ritiro estivo della prossima stagione. Ieri in conferenza stampa Pioli ha fatto capire che ci sarà bisogno di intervenire sul mercato per sostituire al meglio il capitano della Danimarca e la società non si farà cogliere impreparata.

'Tuttosport' ha anche evidenziato come siano arrivati molti messaggi di sostegno a Kjaer da parte dei protagonisti del mondo dello sport, del calcio. Un bel tweet, per esempio, è arrivato dai cugini dell'Inter. Ma tutti i compagni del Milan, sui loro account social, si sono prodigati per far sentire al ragazzo la loro vicinanza. Il club rossonero sta studiando un'iniziativa per Milan-Salernitana di oggi.

I giocatori potrebbero entrare in campo per il riscaldamento o con una maglia speciale oppure tutti con la sua numero 24. Sarebbe un bel gesto per far sentire a Kjaer tutto l'amore del mondo Milan in questo momento per lui così sfortunato.