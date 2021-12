L’Inter omaggia Kjaer: “Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo” | News

Attraverso un post su Twitter, l'Inter ha omaggiato Simon Kjaer dopo aver appreso che starà lontano dai campi di gioco per sei mesi

Attraverso una nota ufficiale, il Milan ha comunicato che Simon Kjaer starà fuori per sei mesi dopo l'intervento chirurgico al ginocchio. Ciò significa stagione finita per il difensore danese, che tanto stava facendo bene in questa stagione con i rossoneri. Tra i tanti messaggi di supporto c'è n'è anche uno da parte dell'Inter su Twitter. "Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti", queste le parole apparse sul social dei nerazzurri. Un bel gesto che fa bene a Kjaer, ma anche al calcio in generale. Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza, arriva Alvarez?