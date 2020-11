Calciomercato Milan – Eriksen si avvicina al Psg: i dettagli / News

Calciomercato Milan, Eriksen si allontana

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Viste le difficoltà nel trovare l’accordo per il rinnovo di Hakan Calhanoglu, il Milan sta iniziando a guardarsi intorno. Nei giorni scorsi è emersa la possibilità di arrivare a Christian Eriksen, trequartista dell’Inter. Antonio Conte continua a non considerare il danese parte integrante del progetto, per questo motivo una cessione a gennaio è tutt’altro che impossibile. Attenzione però alla folta concorrenza. Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com‘ l’ex Tottenham si starebbe avvicinando al Psg di Leonardo. Il club francese vorrebbe prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto a 18 milioni di euro. L’Inter ne vorrebbe 22; una distanza non impossibile da colmare. Non solo il difensore per Paolo Maldini: ecco il piano di mercato >>>