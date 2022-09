Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Opzione Nizza per Bakayoko”

Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan in queste ultime ore di calciomercato. Il Nizza è in contatto con il suo entourage da giorni

Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan in queste ultime ore di calciomercato estivo. Secondo 'L'Équipe', infatti, il Nizza è alla ricerca di un centrocampista e sarebbe già da giorni in contatto con l'entourage dell'ex Monaco , Napoli e Chelsea .

Per far sì, però, che Bakayoko approdi alla corte di Lucien Favre in Costa Azzurra, serve prima che il giocatore risolva il contratto di prestito fino al 30 giugno 2023 in essere attualmente con il Milan. In caso di accordo in queste ore, la trattativa con il Nizza può concretizzarsi. Ecco Vranckx: segui la sua prima giornata da calciatore rossonero >>>